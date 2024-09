La confesión de Luis Díaz después de que Mohamed Salah dijera que es su último año en Liverpool

En cuestión de unos minutos, los hinchas de Liverpool FC pasaron de festejar una gran goleada contra Manchester United en la Premier League 2024-25 a preocuparse por una declaración de Mohamed Salah que puso en duda su continuidad en el equipo inglés. Luis Díaz rompió el silencio e hizo una confesión al respecto.

Antes de que se diera el anuncio de Salah que sorprendió a todos, James Pearce, periodista del portal The Athletic, informó que, hasta el momento, no hay indicios de una oferta que Liverpool le habría hecho al delantero egipcio para renovarle el contrato que vence el 30 de junio de 2025. ¿El motivo?

El Grupo Deportivo Fenway, dueño de Liverpool, es muy cauteloso cuando decide ofrecer una renovación millonaria a un jugador que tenga más 30 años y Mohamed Salah tiene 32. Con este contexto, el compañero estelar de ‘Lucho’ Díaz empezó a meter presión dentro y fuera de la cancha para que su futuro se decida lo más pronto posible.

Luego de registrar tres goles y el mismo número de asistencias en las primeras tres fechas de la Premier League, Salah tomó el micrófono del canal Sky Sports (Deportes) y empezó diciendo que “para ser justos, vine al partido pensando que podría ser la última vez (que jugaba en Old Trafford). Nadie en el club me ha hablado de contratos. No depende de mí, nadie habló conmigo desde el club, pero ya veremos”. Las alarmas se empezaron a encender en 3, 2, 1…

Mohamed Salah siguió hablando con el canal Sky Sports (Deportes) después de anotar un gol en la victoria por tres a cero contra Manchester United y volvió a recalcar las dudas sobre su futuro. “Como sabes, es mi último año en el club. Solo quiero disfrutarlo y no quiero pensar en ello (…) Nadie en el club me ha hablado todavía de contratos, así que está bien, jugaré mi última temporada y ya veremos al final de la temporada. No depende de mi”, concluyó el delantero egipcio y la reacción de Luis Díaz estaba a punto de llegar.

La confesión de Díaz después de que Salah dijera que es su último año en Liverpool

‘Lucho’ Díaz habló con el canal Telemundo tras anotar dos goles en el triunfo contra Manchester United del primero de septiembre, y cuando le preguntaron por lo que dijo Salah al anunciar su último año en Liverpool, hizo una dura confesión. “Sería difícil para nosotros, así como para el Liverpool. Dolerá mucho, tiene un año para pensarlo, no es nada fácil”, afirmó el jugador colombiano.

La diferencia de salarios entre Mohamed Salah y Luis Díaz en Liverpool

Liverpool FC puso primera marcha en la temporada y ante la noticia que estaría pensando en mejorarle el contrato a Díaz, según el portal ‘This is Anfield’, surgió una pregunta: ¿Es mucha la diferencia respecto al salario del jugador mejor pago del equipo? La respuesta es sí. De acuerdo con el portal Capology, Mohamed Salah es el futbolista que más gana en los ‘Reds’ (Rojos) con un salario anual de £18.2 millones de libras esterlinas y £350.000 a la semana. Por su parte, ‘Lucho’ es el jugador mejor pago número 16 de Liverpool al recibir al año $2.860.000 libras esterlinas y a la semana de $55.000 libras esterlinas, más de 274 millones de pesos colombianos.

