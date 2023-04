Deportivo Cali sufrió una dura derrota ante Atlético Huila por 1-0, resultado que lo deja en la última posición de la tabla de la Liga Colombiana, pero también lo acerca a los puestos de peligro en la zona del descenso, es por esto que el entrenador Jorge Luis Pinto no ocultó su tristeza por el resultado, el cual lo deja también muy mal parado a él.

Tras finalizar el compromiso, el técnico del cuadro 'verdiblanco' habló en rueda de prensa, allí no ocultó lo mal que estaba, dejando ver en la expresión de su cara lo triste que lo dejó el resultado, a pesar de haber generado algunas oportunidades de gol, las cuales sus dirigidos no pudieron concretar y así evitar la derrota.

"No es el momento preciso para explicar lo que pienso, no tengo ni ánimo para hablar. Vamos a esperar a calmarnos y mirar algunas cosas del video porque hay cosas muy buenas del partido. Hay errores que cuestan los resultados, luchamos todos los 90, corrimos, tomamos riesgos y no encontramos el gol, esa la palabra. No tengo ya expresión técnica para decir nos pasa esto y eso", dijo Pinto.

Tras los lamentos, Jorge Luis destacó el juego ofensivo que tuvo su equipo, el cual no se pudo ver reflejado en el marcador: "Después del gol buscamos como siempre el arco contrario, buscamos abrir la cancha, desequilibrar, buscamos profundidad directa, en fin, todas las alternativas. Mandamos a los marcadores de punta al ataque, jugamos con casi dos o tres ‘10′ en el mediocampo intentando generar fútbol y no lo encontramos. Pero también hay que reconocerlo que tuvimos cuatro o cinco opciones; ellos tuvieron la del gol y una bola cruzada en el segundo tiempo".

Aquí la rueda de prensa de Pinto tras la derrota del Cali: