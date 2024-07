James Rodríguez se consolida como el líder que une a un grupo de jugadores que no se cansa de soñar en la Copa América 2024.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia. (Photo by Omar Vega/Getty Images)

Contra Panamá, James Rodríguez fue la gran figura de la Selección Colombia, marcó de penalti y estuvo en todos lados, sin negar una gota de sudor, la hacía valer en cada posesión. Metía el cuerpo, tocaba la pelota, aceleraba, cambiaba de ritmo, remataba, gritaba, recuperaba. Tal como se debe comportar un capitán de una selección nacional. Fue goleada 5-0 y se consolida como el líder que une a un grupo de jugadores que no se cansa de soñar.

James Rodríguez está imparable en la Copa América 2024. El 10 demuestra su calidad, calla bocas, cambia discursos y se gana los elogios de todo un país. El torneo en Estados Unidos es un fiel reflejo de todo su nivel deportivo. Él siente el poder de la camiseta ‘Tricolor’. Cambia por completo. Es un maestro desde el interior de la cancha. Su nivel es superlativo y la Conmebol no se cansa de elogiarlo y darle reconocimientos que los tiene bien merecidos.

