El entrenador no se guardó nada contra el dirigente del equipo 'poderoso'.

Una de las grandes sorpresas del fútbol colombiano en los últimos días fue la salida del técnico Julio Comesaña del Deportivo Independiente Medellín, debido al buen rendimiento que había mostrado el equipo a lo largo de la temporada.

El sorpresivo despido del entrenador uruguayo generó muchas reacciones y críticas por parte de los hinchas del DIM a sus dirigentes, encabezadas contra el presidente Daniel Mauricio Ossa.

Pues el mismo Comesaña habló del directivo del 'poderoso' y no se guardó nada contra él, debido a la inesperada decisión de sacarla de la institución, después de haber logrado un buen campeonato.

"Ayer vi unas declaraciones del señor Daniel Mauricio Ossa, presidente del club, que me molestan porque no quiere que se falte a la verdad, sino que se digan las cosas claras, como son. Yo soy un hombre con muchos años, mucha experiencia, y él es un muchachito joven", afirmó Julio en una entrevista al programa 'El Vbar' de la emisora Caracol Radio.

Y después agregó sobre las divisiones menores: "Yo conozco las divisiones menores. Los jugadores vienen a practicar con nosotros muchas veces. Tenemos que entrenar en una cancha que vive inundada de 50x50. Intentan jugar el plantel profesional, más cuatro arqueros y los muchachos de las menores que vienen a ayudarnos. No me hagan hablar, porque me iba a ir callado".

Y concluyó afirmando: "¿Habrá alguien tan ignorante futbolísticamente para decir que la campaña del Medellín amerita que saquen al cuerpo técnico?

El señor Mauricio me tiene que respetar porque es un aparecido en el fútbol. Él no le está cuidando la plata a su tío, ni al club, porque está haciendo las cosas de manera equivocada. Lo que tiene que hacer es armar una infraestructura de un club importante y no de un equipo de barrio".

Aquí las explosivas declaraciones de Julio Comesaña contra el presidente del DIM: