El golazo digno de Premio Puskás que le marcó Enner Valencia a Colombia

Asimismo, se resalta el error de Jhon Córdoba tras un centro de James Rodríguez. El delantero del Krasnodar no midió bien la pelota y se apresuró en el remate, no pudo controlar y el balón se fue desviando prácticamente debajo del arco.

Llegó el inesperado error de la Selección Ecuador y el defensa Piero Hincapié se tuvo que ir expulsado tras falta a Jhon Córdoba, quien prefirió evitar el remate y buscar el penalti, pero no alcanzó a ser tocado dentro del área. El remate fue de James Rodríguez, pero el arquero rival sacó la pelota. Con 10 hombres, los ecuatorianos defienden la ventaja de Enner Valencia.

Primero fue a Richard Ríos y sacó de su posición a Dávinson Sánchez, a ambos se los sacó a pura velocidad. Johan Mojica no alcanzó a llegar y Jhon Lucumí era el último recurso para frenar al capitán ecuatoriano. El central del Bolonia se quebró ante la diagonal del rival, que se encontró con el perfil para mandar la pelota al segundo palo y dejar el 1-0 parcial.

GOL de Ecuador. 0 - 1 Enner Valencia no perdona la mala salida de Luis Díaz. Gran quite gran corrida y gran definición. #colombiavsecuador #EliminatoriasSudamericanas

