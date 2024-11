La Selección Colombia vuelve a la acción luego de la decepcionante derrota ante Uruguay. El combinado local recibe este martes a Ecuador en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Y esta vez, Juan Fernando Quintero ha quedado afuera del 11 de Néstor Lorenzo.

Publicidad

Publicidad

Ha sido una dura derrota la de la Selección Colombia ante Uruguay. La gran sorpresa del partido en Montevideo fue la ausencia de James Rodríguez en el 11 inicial. Juanfer Quintero entró en su lugar y acabó marcando el primer gol del partido de tiro libre.

Néstor Lorenzo, luego del partido, explicó el motivo por el cual dejó a James en el banquillo de suplentes en un partido tan determinante. “No estaba al 100% y decidimos reservarlo. Luego, preguntó si podía jugar un poco, y por eso entró. Era un problema físico“.

El propio James Rodríguez se refirió a su suplencia tras la derrota. “Tengo algunas molestias con las que he estado lidiando durante un par de días. Hablé con él (Lorenzo) y tenía que poner a jugadores que estuvieran al 100%… Me siento mucho mejor, veremos, quedan 4 días y si no estoy bien, entonces otros jugarán que estén al 100%“.

Publicidad

Publicidad

James Rodríguez, esta vez titular

Ahora, la Selección Colombia ha confirmado su 11 titular para enfrentar a Ecuador en el Metropolitano y, a diferencia de lo ocurrido el pasado viernes, James Rodríguez vuelve a estar desde el arranque.

Publicidad

Publicidad

Juanfer Quintero, por su parte, ocupa un lugar en el banco de suplentes, seguramente teniendo en cuenta el trajín del partido vs. Uruguay y también porque en unos días jugará con Racing Club la final de la Copa Sudamericana frente a Cruzeiro de Brasil.

El 11 de Colombia vs. Ecuador

¿Cómo ver el partido de la Selección Colombia?

El encuentro entre la Selección Colombia y Ecuador se jugará este martes 19 de noviembre a las 6:00 p.m. en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. A nivel nacional, el partido será transmitido por la señal de Gol Caracol, RCN Fútbol, mientras que DSports transmitirá para toda Sudamérica.

Publicidad

Publicidad

También hay opciones para ver el partido de manera online por medio de Caracol Play, el canal de YouTube de RCN a nivel nacional. Para el resto del continente, el partido se puede ver por DGO.