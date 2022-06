El entrenador indicó que no estaban dadas las condiciones para continuar.

Julio Comesaña rompió el silencio y contó detalles de su salida de Independiente Medellín. Luego de conocerse la noticia por parte del club se hablaron de varios rumores sobre problemas internos en el camerino, la hinchada y los directivos.

El entrenador agradeció por el tiempo en el equipo, pero afirmó que las condiciones no estaban para continuar.

¿Cómo se dio la salida?

Empiezan las versiones que no tienen ninguna razón de ser y quiero hacer claridad sobre la decisión que tomó Medellín. Yo fui citado por el señor Raúl Giraldo a una reunión en las oficinas, fue una conversación muy corta, me dijeron que la institución había decidido cambiar de cuerpo técnico y que estábamos ahí para conversar sobre los temas contractuales, yo le respondí que no había ningún problema y que aceptaba la decisión.

¿Razones?

No había nada que negociar, simplemente cumplir con lo que indican las cláusulas a favor mío. No pregunté las razones por las cuales tomaban la decisión, el tema del acuerdo mutuo es que hay alguien que propone algo y la otra persona lo acepta.

Continuidad

La continuidad mía en la institución no era muy probable, en esta etapa debíamos haber hablado lo que haríamos en el segundo semestre y eso no se hizo, pienso que estaban con la expectativa de llegar a la final o ser campeones y si no se cumplía cambiarían de cuerpo técnico.