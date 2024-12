Ante la inminente renovación de Falcao, delantero de Millonarios reforzaría al Medellín

No es un buen momento para el hincha azul tras el mazazo en el cuadrangular A. Todo estaba listo para colocar su nombre en la final contra Deportes Tolima, con Radamel Falcao García a bordo, pero Atlético Nacional, que vivió una de las peores crisis de su historia hace pocos meses, les quitó el sueño de la forma más impensada posible. Ahora, la mirada se coloca en la renovación de su máxima estrella y los movimientos en el mercado de pases.

