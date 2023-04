La periodista no se quedó callada y mandó una dura respuesta.

Lo ocurrido con Atlético Nacional y la barra 'Los del Sur' generó que llovieran todo tipo de opiniones, algunas a favor de la institución y otras respaldando al grupo de hinchas, en lo que fue un acto lamentable que se viene dando últimamente de manera muy seguida en las diferentes ciudades en donde se han visto afectados varios clubes del FPC.

En Bogotá con hinchas de Millonarios, Tuluá con los del Deportivo Cali, Manizales y el Once Caldas y uno de los que generó más controversia, fue lo que ocurrió con el futbolista Daniel Cataño y un seguidor del Deportes Tolima, que ingresó a la cancha para agredir al futbolista del conjunto 'azul', hecho que terminó con sanción para el club ibaguereño y el volante.

Precisamente por lo sucedido con el seguidor del Tolima, Alejandro Montenegro, le llovieron muchas críticas a la hinchada del cuadro 'Pijao', una de las periodistas que le dio con todo al personaje y a la fanaticada ibaguereña fue la periodista Andrea Guerrero, que en su momento pidió una muy dura sanción por lo ocurrido con Cataño.

Pues los hinchas del 'vinotinto y oro' no dejaron pasar desapercibido lo ocurrido, tampoco algunos medios que informan sobre el cuadro 'musical', que le reclamaron a Andrea por qué no ha sido igual de vehemente en sus señalamientos con los hinchas de Nacional: "Mi estimada, cuando paso lo del gordito chistoso nos tildaste absolutamente a todos de vándalos y terroristas y pedías que Tolima jugará a puerta cerrada por el resto de su existencia, pero ahora sí dices que no se puede generalizar y que es culpa de unos pocos".

Le sacaron la rabia a Andrea

El medio 'Rincón Vinotinto' publicó una nota en donde recalcó lo que fueron los comentarios de Andrea contra la fanaticada del Tolima y la diferencia con los de Nacional, llamándola "blanda", es por esto que la presentadora no se quedó callada y explotó por medio de su cuenta de Twitter, en donde respondió asegurando que su postura ha sido igual en los dos casos.

"No es cierto. ¡No engañen! Mi opinión igual que en el caso del Murillo Toro está en la página de Instagram de Antena 2. ¡Feliz noche y no promuevan el odio, ya tenemos suficiente!", dijo Guerrero en la red social, lo que desató las respuestas de los hinchas del Tolima.