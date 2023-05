Junior de Barranquilla sufrió una muy dura derrota ante el Once Caldas 2-0 por la fecha 18 de la Liga Colombiana, resultado que deja muy mal parados a los 'rojiblancos' de cara a las dos jornadas que restan del 'todos contra todos', debido a que está obligado a ganar ambos compromisos para clasificar, es por esto que el entrenador Hernán Darío Gómez no se guardó nada contra sus jugadores.

El cuadro 'tiburón' mostró un muy pobre rendimiento ante los caldenses, especialmente en el primer tiempo, en donde se vio perdido y sin creatividad, además de problemas defensivos y en momentos de actitud, cosa que cambió un poco en el segundo tiempo, aunque el Once le siguió generando peligro y estuvo cerca de anotar un tanto más.

Pues el 'Bolillo' se desató en molestia contra sus futbolistas en la rueda de prensa tras finalizar el partido, allí aseguró que "Once Caldas salió a jugar para no descender, nosotros para no clasificar. Es el peor partido desde que estoy en Junior de Barranquilla", fuertes palabras contra sus dirigidos y que dejan evidencia su gran malestar.

El disgusto de Hernán Darío no paró ahí, ya que indicó sobre sus jugadores que "los muchachos hoy no se entendieron. Junior hoy no tuvo orden, no tuvo la personalidad". Ahora el equipo barranquillero se medirá contra el Deportivo Pereira, juego en el que tendrá que ganar, o si no quedaría eliminado de la Liga.

Aquí la fuerte rueda de prensa del 'Bolillo' Gómez: