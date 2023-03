Aunque el clásico entre Verdes y Azules acabó con empate sin goles, una ola de críticas le cayó a Paulo Autuori y Atlético Nacional por no poder ganar en casa ante el equipo alternativo de Millonarios.

Los memes no tuvieron piedad con Nacional tras empatar con los suplentes de Millonarios

Mucha expectativa había con el partido que disputaron Atlético Nacional y Millonarios, por la Fecha 8 de la Liga BetPlay 2023-I. Varios días atrás, se había confirmado que el equipo bogotano jugaría en el Atanasio Girardot con una nómina alterna, ya que su equipo principal decidieron reservarlo con el objetivo de darle descanso a los jugadores pensando en el duelo definitivo contra Atletico Mineiro en la Copa Libertadores. En principio, muchos pensaron que el conjunto Verdolaga tendría ventaja para este juego y fue todo lo contrario.

Resumen: reviva lo mejor del empate entre Nacional y Millos en la Liga BetPlay 2023-I

Al final, Nacional y Millonarios acabaron empatando 0-0, pero el resultado acabó siendo mejor negocio para el equipo visitante. Aunque el Embajador enfrentó el partido con un equipo alterno, quedó vista de sobra que el proceso de Alberto Gamero con el Azul sigue muy sólido y los suplentes también están en la misma sintonía de competencia que el primer equipo. Con muchos jugadores jóvenes, hicieron frente a la mejor nómina que gestiona Paulo Autuori en el Verde.

Por supuesto, la otra cara de la moneda la tiene el conjunto antiqueño. El empate no gustó para nada y el primer señalado por el resultado es el DT brasileño. Los memes y las críticas no tuvieron piedad y la preocupación de los hinchas es evidente. Próximamente, estarán debutando en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y el juego del equipo no convence en Medellín.

Los mejores memes del empate entre Atlético Nacional y Millonarios en la liga colombiana: