Antes del vuelo rumbo a Buenos Aires, el delantero Miguel Ángel Borja dio sus sensaciones tras su paso a River Plate. El jugador abandona la disciplina de Junior de Barranquilla y luego de varios rumores y el lío con el Banco Central Argentina, las cosas pudieron solucionarse.

Todo se pudo definir y ya Miguel Ángel Borja está en Argentina presentando exámenes médicos y firmando el contrato para que se vincule como nuevo jugador de Junior de Barranquilla. El club argentino habría pagado siete millones de dólares por el 100% del pase al club colombiano y a Palmeiras de Sao Paulo.

En el Aeropuerto, antes de subir al avión, Miguel Ángel Borja tuvo algunas palabras y se mostró feliz por ir a River Plate, un nuevo reto para su carrera deportiva y volverá a este fútbol tras pasar por Olimpo. Estuvo por Santa Fe, Atlético Nacional, Palmeiras y Junior, además de su presencia en la Selección.

"Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha venido trabajando en todo este tiempo. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban. El día que tenía que ir a entrenar iba y el que no, que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico. Siempre estuve trabajando y es eso lo que en realidad pasó", dijo Miguel Borja en diálogo con ESPN.