Michael Ortega tiene un nuevo equipo en el fútbol del exterior. Tras su salida polémica del Deportivo Cali, donde habló sobre temas internos del club, se rumoraba que seguiría en el Fútbol Colombiano, pero su destino sorprendió a todos.

Ortega seguirá su camino en Bolivia tras ser anunciado por The Strongest donde sumará su tercera experiencia dentro del continente americano, pues ya jugó en Brasil, México y el balompié nacional.

Además, también estuvo fuera del continente cuando pasó por Chipre y Alemania. Su recorrido ha sido en Deportivo Cali, Omonia Nicosia, Deportivo Pasto, Once Caldas, Figueirense, Junior, BFL Bochum, Bayern Leverkusen y Atlas Guadalajara.

El colombiano se despidió del cuadro ‘azucarero’ con un sentido mensaje: “Llegó el momento, me despido sin saber cómo pagarles todo el cariño, apoyo y respeto que me hicieron sentir al regresar al equipo de ‘mis amores’, el Deportivo Cali. Es el club que me vio nacer como jugador profesional, primero en el Pascual Guerrero y hoy, en Palmaseca. Me voy con la cabeza en alto porque siento que cumplí con mi objetivo de salir CAMPEÓN con el ‘Súper Depor’, con ‘El Glorioso’, con este “verde azucarero” que siempre llevaré dentro de mi corazón.”