“Nunca me he ido a la B, ni me voy a ir”: esta y otras frases polémicas de Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez es uno de los jugadores más polémicos de Colombia en los últimos años. Su calidad y técnica en lo individual lo han llevado a lo más alto en el balompié nacional e internacional, pero no solo da de qué hablar con lo que hace dentro del terreno de juego, sino que también por lo que hace y dice fuera de él.

Teófilo, en entrevista con el VBar, le dio con todo al rival de patio y arremetió contra los hinchas de América que quieren ver al Deportivo Cali en la segunda división. Si bien, el equipo ‘azucarero’ es colero y ha tenido uno de los peores años de su historia, a ‘Teo’ le disgustó que le tocaran el tema y le hizo una invitación a sus seguidores y detractores.

"Lo único que tengo claro es que nunca me he ido a la b, ni me voy a ir, se lo digo al que sea, tengo criterio y trabajo para ser el mejor. Es una situación que pasa el club, pero le digo al hincha que disfrute, que saque la bandera y vaya al estadio para disfrutar" indicó.

Además, no se guardó nada y habló sobre algunos periodistas que no han jugado fútbol y se han dedicado a criticarlos: "hay algunos ‘bobitos’ que hablan por un micrófono y muchos mencionan lo de la B y nunca patearon una pelota. No tienen criterio para decir eso, no saben, cuando un equipo se va a la B, o no sé si es políticamente que lo dicen. Lo único que sé es que el Cali está para grandes cosas, vamos a sacar esto a flote".

Este no ha sido el único roce de ‘Teo’ con los seguidores del cuadro ‘escarlata’, pues en 2021, cuando Cali se coronó campeón de la Liga, durante la celebración del título, el delantero fue captado en un video diciendo: “¿Dónde están las loquitas de la B?”, algo que molestó mucho en el rival y que dejó varios comentarios en redes sociales.

Otra de las peleas ‘cazadas’ con un equipo, es con Boca Juniors. Su paso por River Plate dejó varios enfrentamientos que quedaron en la historia más allá de los resultados, lo que desencadeno un partido aparte aún estando con varios equipos. ‘Teo’ en un live con Martín Arzuaga contó una anécdota que sorprendió a todos.

"Ese día, tú sabes que el Chacho (Coudet, exDT de Central) es de River, me dijo 'Teo, loquito, hay que ganar hoy, hay que metérsela hoy'. Ah, no, mari..., me he estado preparando estos meses para meterle un gol a Boca. Y mi esposa también: 'vamos con todo hoy, hay que meterle un gol a estos bosteros... pu...'".

Estando con Deportivo Cali, también encendió las redes luego de un partido enfrentando al equipo de sus amores, el Junior. En pleno partido le gritó a Miguel Ángel Borja: “te cagaste en las Eliminatorias malp…”, a lo que su compañero respondió días después, “eso de ‘Teo’ ya pasó, queda dentro de la cancha, no hay que darle mucha importancia. Dentro del campo uno dice muchas cosas”.

Como si fuera poco, también con la camiseta de Cali puesta, hizo enojar a los hinchas del equipo vallecaucano luego de conocerse un video en el que le firma la camiseta de Junior a un influencer y la acompaña con la famosa frase “Junior tu papá”, esto generó molestia en algunos seguidores que le pedían respeto por la institución.

Teófilo también ha sido polémico por hechos bochornosos que van más allá de las frases. Una de las más recordadas fue cuando sacó un arma en el camerino de Racing. Así lo confirmó el ‘Coco’ Basile en una entrevista hace varios años.