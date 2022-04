Por una nueva jornada de la Copa Sudamericana, Oriente Petrolero en su territorio recibe la resistencia de Junior de Barranquilla en un partido que se realizará este jueves 28 de abril. Las emociones de este encuentro serán transmitidas a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, CONMEBOL TV, FANATIZ Y BEINSPORTS.

+SÍGUE EL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDO

El partido se realizará en el Estadio Ramón Aguilera Costas. La última vez que se midieron fue el pasado 17 de marzo del 2021 en un cotejo que concluyó 2 a 1 a favor del plantel cafetero.

Los de casa no conocen la victoria en este certamen y saben que en su territorio pueden marcar diferencias. Junior, por su lado, pudo recuperarse tras el tropiezo del debut y acude luego de ganarle 3 a 0 al conjunto de Fluminense.

¿Cuándo se enfrentarán Oriente Petrolero y Junior de Barranquilla por la Copa Sudamericana?

El juego se realizará en el Estadio Ramón Aguilera Costas este jueves 28 de abril.

Horario por países

Argentina: 21.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Bolivia: 20.30 horas SIN TV

Brasil: 21.30 horas por CONMEBOL TV

Chile: 20.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia: 19.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 19.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 19.30 horas SIN TV

Paraguay: 20.30 horas SIN TV

Perú: 19.30 horas porDIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Uruguay: 21.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Venezuela: 20.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Estados Unidos: 17.30 horas PT / 20.30 horas ET por FANATIZ Y BEIN SPORTS