Pedro Sarmiento, técnico de Once Caldas, desató su ira en rueda de prensa y dejó un mensaje por si lo quieren echar. El club de Manizales no la pasa bien en la Liga Colombiana, ocupa los últimos lugares de la tabla, los resultados no se dan y el descenso comienza a asustar.

En su última presentación, ante La Equidad en el estadio de Techo de Bogotá, cayó goleado 4-1, haciendo más compleja la crisis y dejando las alarmas encendidas. Vale resaltar que el club asegurador tampoco va bien, pero pudo sacar adelante el resultado de local y dejar preocupaciones en el Once Caldas.

En rueda de prensa, el técnico Pedro Sarmiento habló muy claro y se refirió a un posible despido, que no se descarta tras los malos resultados. Once Caldas es penúltimo en la tabla de posiciones con -7 en la diferencia de gol, y solo ha ganado dos partidos en el semestre, cinco empates y seis derrotas conforman una mala campaña.

"Hoy fuimos los culpables. Tengo que responder por un grupo desde la parte anímica y no es la primera vez que me pasa esto. Si me van a echar, me voy y se acabó el problema. Donde no me quieren, me voy. Mientras esté aquí voy a tratar de hacer lo posible para que se reponga", dijo Pedro Sarmiento en rueda de prensa.