Siguen apareciendo curiosidades luego del partido en donde el Junior de Barranquilla igualó 1-1 frente al Boyacá Chicó en el estadio Metropolitano. En un partido que tuvo de todo de principio a fin, los hinchas del cuadro local fueron los más afectados, pues su equipo dejó escapar una oportunidad de oro para llevarse los tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.

El equipo del ‘Bolillo’ Gómez pudo ganar el compromiso en la última jugada del partido, pues cuando iban igualados, el juez decretó un penal que no supo aprovechar Luis el ‘Chino’ Sandoval, quien cobró fuerte y por encima del larguero. No solo los aficionados en las tribunas terminaron sufriéndolo, sino que también la misma policía.

En un video publicado en redes sociales y que rápidamente se hizo viral, se ve cómo un policía que estaba debajo de la tribuna occidental se lamenta como un aficionado más y manotea cerca al banco de suplentes.

Él no fue el único que se hizo viral, también el entrenador del equipo ‘tiburón’, pues tuvo una reacción que las cámaras alcanzaron a captar, se le ve furioso y soltando insultos, no se sabe si al jugador que erró el penal o a la situación como tal. Luego se conocieron declaraciones que Sandoval no estaba autorizado a ejecutar el cobro.