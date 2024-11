América de Cali no pudo en condición de local ante el Once Caldas. Por la segunda fecha del grupo B, el equipo rojo tuvo a su hinchada en las gradas del estadio Pascual Guerrero y era la oportunidad para levantar cabeza tras la caída en Barranquilla. Todo salió mal, no hubo efectividad y la hinchada comienza a señalar a varios jugadores.

Once Caldas, de visitante en Cali, quería dar la sorpresa y Dayro Moreno esperaba más goles. Al final fue 1-1. El equipo de Manizales comenzó ganando gracias al gol de Michael Barrios al minuto 3. El árbitro tuvo que esperar el veredicto del VAR, pues se creía que había fuera de lugar. La anotación fue válida tras la revisión y así se dio el 1-0 parcial en el Pascual Guerrero.

Por su parte, su hermano, Cristian, no tuvo una buena noche. Al minuto 73, perdió la jugada más clara del partido para América de Cali. Hizo muy bien la jugada previa y en la definición no pudo vencer al portero James Aguirre, quien fue al piso y sacó la pelota. Era el segundo para el local. El arquero de Once Caldas se vistió de figura.

Inmediatamente, las redes sociales se activaron. Muchos hinchas de América de Cali enfurecieron por la situación de gol que falló y recordaron aquellas palabras donde Cristian Barrios afirmó que era hincha de Junior de Barranquilla. Las críticas se hicieron sentir, pues para muchos fanáticos, no es el primer error que ha tenido el volante este semestre con la camiseta roja.

La hinchada de América de Cali señala a Cristian Barrios: “Hincha de Junior”

“Toca seguir trabajando, esperar el momento. Si en algún momento me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño, cuando Dios me lo quiera cumplir, es un sueño. Estoy preparándome y ahora mismo me debo a América y seguiré entregando lo mejor de mí para este club, para esta camisa y para esta hinchada que me quiere mucho”, dijo Cristian Barrios luego de que América perdiera 3-1 en Barranquilla por la fecha 15.

Esas palabras quedaron muy marcadas en la hinchada de América de Cali y en este comienzo de cuadrangular, las tienen más presentes que nunca. Los fanáticos, desde la primera fecha del grupo B, precisamente contra Junior, lo cargan de críticas. Tras Once Caldas, esa tendencia aumenta.

