La tabla del Grupo B que condena al América y mantiene la pelea entre Junior y Tolima

América de Cali no puede recuperarse y se aleja del primer lugar del grupo B. Incluso, parece que la ventaja deportiva, que obtuvo en el ‘Todos contra Todos’, también está quedando a un lado. Le toca doblete con Deportes Tolima en el cuadrangular y deberá reponerse luego de dos duros golpes en las primeras fechas de esta fase semifinal del torneo.

En el debut en el Metropolitano de Barranquilla, Junior se salió con la suya y ganó 1-0 con gol de Carlos Bacca. Se creía que en la segunda salida en el Pascual Guerrero las cosas iban a ser diferentes, pero todo salió mal. Con el calor de su hinchada, no alcanzó para el triunfo ante Once Caldas, que era prácticamente una obligación. La situación es delicada en ‘La Mechita’, que no olvida que también tiene en el horizonte la final de la Copa Colombia contra Nacional.

Es que pareciera que América de Cali se desinfla en esta parte final de la Liga. Más allá de que terminó con el ‘punto invisible’, no ha podido mantenerse en la zona alta del grupo y cede terreno con sus rivales. Hay momentos en los que trata de jugar bien, hace daño en las defensas rivales, tiene variantes en el ataque, pero le cuesta finalizar o definir. Hasta el momento, suma -1 en la diferencia de gol y el único que ha marcado, fue por un tas – tas en un centro de Yerson Candelo contra Once Caldas.

Con el 1-1 en la pizarra ante el club de Manizales, el pentacampeón queda en el último lugar de la tabla de posiciones y con toda la presión posible. Esa terrible posición también es posible porque los resultados de otros partidos no le convienen y hacen una pelea más compleja en los primeros lugares.

La tabla del Grupo B que condena al América de Cali

América de Cali es último en el Grupo B con un punto, -1 en la diferencia de gol y toda la presión por ganar en la tercera fecha, pues la ventaja deportiva está en el aire, pero un triunfo le colocaría de nuevo en la lucha por ser finalista. El partido contra Deportes Tolima se jugará en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, desde las 6:30 pm del próximo 27 de noviembre.

Por su parte, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima siguen metiendo presión y ocupan los primeros lugares del grupo. El club tolimense hizo la tarea de local luego del empate ante Once Caldas en el debut y con cuatro puntos, se trepa en el primer lugar y gana adeptos que lo dan como favorito.

Junior de Barranquilla no pudo sacar ventaja de su visita a Ibagué y se vio sorprendido con derrota ante el local. Pese a ello, le escolta gracias a los tres puntos que ganó ante América en el Metropolitano. Tolima le venció 1-0 y ahora ‘El Tiburón’ va por el golpe a la ciudad de Manizales. Jugará con Once Caldas en el Palogrande, el próximo 27 de noviembre desde las 8:30 pm (hora colombiana).