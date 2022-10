Wilder Medina fue uno de los jugadores más polémicos hace unos años en el Fútbol Colombiano. Así como también, uno de los mejores futbolistas dentro del terreno de juego. Sus goles enamoraron a propios y extraños, quienes lo tuvieron en sus equipos lo disfrutaron, pero quiénes lo enfrentaron, lo sufrieron.

Los mejores goles de Medina con Santa Fe

Son miles las historias y anécdotas que tiene el delantero. Su vida no fue fácil, la adicción por las drogas y el alcohol siempre fueron su piedra en el zapato, pero el fútbol y su familia, la motivación para salir adelante. Fueron varios equipos a nivel nacional e internacional, los que disfrutaron de su talento, aunque también los que tuvieron que lidiar con su problema.

Bolavip tuvo la oportunidad de hablar con el ‘mostrico del gol’, quien sin tapujos, reveló los secretos más profundos, no evadió ninguna pregunta y siempre dio la cara, porque con orgullo cuenta cómo consiguió superar esta adicción para convertirse en un ejemplo para los jóvenes, a quienes les transmite un mensaje de superación.

“Lo lindo del fútbol es encontrarme a muchas personas que me felicitan por el momento que estoy pasando en mi vida y por lo que hice en el fútbol, los hinchas de Santa Fe me dicen que los hice llorar de tristeza y alegría, recordar esos momentos especiales me ponen a vivir y es lo que quiero transmitirle a los jóvenes que estoy preparando, siempre les agradezco por el apoyo que nos han dado”, expresó Medina.

¿Qué le dejó el fútbol a Wilder Medina? “Lo buenos es que a mí me salvó la vida el ser goleador y campeón. Lo feo fueron esas personas que se hicieron pasar por mis amigos, no me ayudaron, sabían de mi problema de adicción a las drogas y me siguieron empujando a ese tema, lamentablemente no era capaz de decirles que no, pero bueno, eso me sirvió de enseñanza para decirles a las personas que ese no es el mejor camino”.

Wlider contó su experiencia cuando tras un control de doping se quedó sin jugar un año luego de recibir una fuerte sanción: “para mí fue difícil, las críticas eran fuertes, en todo lado donde iba era señalado, pero bueno, hoy en día entiendo que era una enfermedad, que si no la tratas a tiempo, te puedes hundir, siempre tuve mi cabeza en alto, le doy gracias a Dios que todo esto me ha ayudado a salir de estos problemas y ayudarle a los jóvenes”.

Su problema se trasladó al terreno de juego y de forma jocosa cuenta una anécdota con un jugador que después le tendió la mano.

“Cuando se dieron cuenta de mi problema de drogras, varios me molestaban porque sabían que era muy bueno, querían desconcentrarme. Hay una anécdota chevere, yo jugaba con Tolima y jugábamos contra Santa Fe, veníamos de eliminarlos en semifinales y empezando la temporada del siguiente semestre, me hicieron un penal, atajaba Julio y cuando puse la pelota en el punto penal, Julio me dijo “¿A qué sabe la ‘mariacachufa’? Le dije, “ahora le digo a qué sabe”, le piqué la pelota y le dije: “sabe a gol Hijx!”#R”.

¿Se arrepiente de algo en el fútbol? “No es un secreto para nadie, si yo hubiera tenido un poco más de disciplina, seguro hubiera estado en la Selección Colombia y en algún equipo de Europa, me considero un gran jugador, siempre estaba bien posicionado, llegaba a los lugares vacíos, los defensas no sabían dónde me iba a mover”.

“Estoy haciendo clases personalizadas en Bogotá, doy charlas de superación personal y deportivas, hago comerciales, publicidad y me siento muy contento porque hay mucha credibilidad de lo que estoy haciendo”.

Por último se refirió al clásico capitalino: “este clásico es bien especial, Santa Fe viene de ganarle a un Envigado que siempre se para bien, ganó con un gol de Morelo, un jugador que no se da por perdido, pero que siempre pone muchos huevos, el equipo lleva inflado y motivado, sabe que ganando este partido se acerca a la clasificación, si le gana al rival de patio estará mucho más cerca.”

Del cuadro ‘embajador’ indicó que a veces le pesa lo que dice la prensa, pero que de tomarlo por el lado bueno, podría llegar a cumplir con el objetivo: “Millonarios viene haciendo un buen torneo, no sé qué le pasa al final, siempre tienen un buen equipo, pero la prensa agranda al equipo y si ellos se creen eso, les hace mucho daño, les falta madurez, si se la creen por buen término seguramente terminarán bien el torneo, de pronto con un título, Gamero es un gran entrenador y una gran persona”.

Entrevista completa

Por último, se atrevió a dar un resultado y puso como ganador al equipo dirigido por Alfredo Arias: “Santa Fe se va a parar bien, le va a sacar los tres puntos a Millonarios, no va a querer salirse, Millonarios, con el buen trabajo del profe, sabe que si no gana, le va a tocar esperar otro partido para estar clasificado, este partido para los dos es clave, yo creo que gana Santa Fe 2-1.”