Sebastián Viera apareció en redes sociales luego de los hechos presentados en el estadio Doce de Octubre, en donde los hinchas del Deportivo Cali ingresaron al campo para agredir a jugadores y cuerpo técnico tras la derrota ante Cortuluá.

Video de la invasión por parte de los hinchas del Deportivo Cali

El portero de Junior habló desde su posición como jugador de fútbol e intentó explicar que no siempre pueden ganar, pero que no por eso pueden suceder acontecimientos como el presentado en el Valle del Cauca: “de un casi Colombiano a todos: madrugamos a diario por uds. y subsistimos gracias a uds. Somos 20 compitiendo por 1 sola meta. Todos queremos ganar la estrella o la copa. Pero esto es el futbol y el que mejor está la alcanzará, y los que no, a seguir madrugando.”

Además, hizo un llamado al fútbol en paz y se solidarizó con el plantel del cuadro ‘azucarero’: “por favor evitemos la violencia. No es sano, no es correcto. El resultado final nos compromete a todos: estadios vacíos, alejar a los niños del estadio, problemas sociales. Les pido solidaridad completa con todo el plantel del Cali”

Vale la pena recordar que Viera vivió algo parecido este año en el clásico de Unión Magdalena vs. Junior en Santa Marta, cuando varios hinchas del equipo rival ingresaron al terreno de juego en una situación llena de violencia.