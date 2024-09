Un momento de angustia se vivió en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, debido al enfrentamiento entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, suceso que ha generado mucho rechazo por parte de los seguidores del fútbol en el país, los cuales piden medidas ante este lamentable acontecimiento.

Lo sucedido en la ciudad de Medellín afectó no solamente a los hinchas, sino que también a los futbolistas, cuerpos técnicos de ambos clubes y periodistas, los cuales tuvieron que vivir y presenciar ese difícil momento que se daba en las tribunas, mientras se veían heridos y los ataques no paraban, situación que quedó evidenciada en directo.

La angustia de Sheyla por lo ocurrido en el Atanasio

La periodista Sheyla García fue una de las que cubrió la planta baja en la transmisión de Win Sports, allí la presentadora fue relatando lo que iba sucediendo en la tribuna, en media de la angustia de una situación que ella nunca había vivido, al ver tantas personas heridas y golpeándose en el escenario deportivo.

“Los jugadores del Junior están trayendo a un herido, Dios mío… Los heridos, personas que están cortadas y apuñ4ladas, están en los pasillos por donde pasan los jugadores a los camerinos (…) Estaban lanzando a la gente de las tribunas (…) Yo nunca había visto una persona apuñ4lada y lo que viví esta noche (…) La gente no sale porque afuera está peor, hay gases lacrimógenos y suenan papas bomba”, dijo Sheyla.

Sheyla García. Foto: X.

El pronunciamiento del presidente de la Dimayor

Sobre lo ocurrido, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se pronunció por medio de una entrevista en Noticias Caracol, allí lamentó lo ocurrido en el Atanasio entre los hinchas, por lo que pidió que las autoridades tomen medidas drásticas y se den sanciones judiciales a los involucrados, los cuales están acabando con el fútbol.

“Hemos venido trabajando en las condiciones de seguridad, pero hechos como los de ayer nos llevan a pensar que no es suficiente lo que hemos hecho. Tenemos que tomar medidas más drásticas para que esto no siga sucediendo. Esto aleja a la gente del fútbol. Es un hecho que rechazamos. Lo importante es identificar a estas personas, judicializarlas y que todo el peso de la ley les caiga. No puede ser que estas personas puedan volver a ingresar a un estadio”, dijo Jaramillo.

