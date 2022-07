El técnico de Junior, Juan Cruz Real, tras la victoria ante Atlético Nacional, habló del fichaje de Gio Moreno en el club 'Tiburón', un rumor que cada vez es más fuerte y que ilusiona a todos los hinchas del equipo barranquillero. Pareciera que en Barranquilla quieren formar la dupla con Carlos Bacca.

Gio Moreno, actualmente, está libre debido a su polémica salida de Atlético Nacional tras obtener el título 17. Decisiones directivas forzaron un rechazó en la hinchada verdolaga. Ahora, parece que Junior es el equipo que está muy cerca del fichaje. Incluso, el mismo jugador ha dado pistas.

Confesó que, primeramente, era Junior el club que lo quería y segundo, le hizo un pedido especial a Carlos Bacca, que le dejara la camiseta 70. En medio de los rumores, el entrenador Juan Cruz Real habló de esta posibilidad en la rueda de prensa tras el 3-1 ante Nacional, por la tercera fecha de la Liga II-2022.

"A mí nadie me ha hablado de ese jugador. Nadie va a negar su calidad y la jerarquía que tiene, pero nadie me ha hablado. Me enfoco en lo que tengo hoy. Pensaremos, si la directiva me lo plantea lo veremos. Estoy contento, las puertas están abiertas para un jugador que pueda sumar. Las nóminas más caras no son las más completas. Vamos a estar abiertos a posibilidades", explicó Juan Cruz Real en rueda de prensa.