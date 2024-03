El equipo de lujo que quiere Once Caldas con dos ídolos de Atlético Nacional

Desde ese momento no juega fútbol profesional, pero no está retirado y se mantiene activo. En enero fue anunciado como fichaje Atlético Parceros, equipo de la Kings League y que tiene a James Rodríguez como presidente junto al streamer ‘Pelicanger’. Allí juega y recientemente marcó un gol.

Cabe recordar que Hernán Darío Herrera dejó huella en Atlético Nacional como técnico y jugador. Recientemente, pudo ser campeón de la Liga y la Copa, pero no ha podido tener la continuidad esperada. Gio Moreno, precisamente, tuvo que salir de Atlético Nacional luego de una férrea defensa al ‘Arriero’ en rueda de prensa tras vencer a Deportes Tolima.

“Quiero a Gio Moreno, Dorlan Pabón y Jefferson Duque en el Once Caldas”, dijo El Arriero sobre la pregunta de qué jugadores de Atlético Nacional le gustaría tener en el Once Caldas.

En diálogo con Caracol Radio, Hernán Darío Herrera fue claro y dijo que quiere a estos tres jugadores en Once Caldas, que es séptimo en la tabla de posiciones y anhela poder estar en los ocho clasificados a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024.

El equipo de lujo que planea armar en el Once Caldas tiene como protagonista a Gio Moreno, un ídolo de Atlético Nacional que conoce a la perfección a Hernán Darío Herrera, pues lograron ser campeones con el equipo verde en junio de 2022 tras una dramática final contra Deportes Tolima. ‘El flaco’ fue fundamental para la obtención de la estrella 17.

El técnico de Once Caldas, Hernán Darío Herrera, confesó cuál es su sueño en el club de Manizales y las figuras que espera tener a corto plazo. ‘El Arriero’ ha podido levantar el nivel en las últimas fechas con el equipo blanco, se aleja de los posibles sustos con el descenso y se enfoca mejor en el título este semestre. Y, actualmente, es el encargado de guiar a Dayro Moreno a obtener el récord de máximo goleador en la historia del fútbol colombiano.

