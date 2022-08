En pleno programa en vivo, el exjugador Julián Téllez y el periodista José Hugo Illera, tuvieron un fuerte agarrón, en el magazine deportivo Saque Largo, de Win Sports. La tensión subió debido a una discusión respecto a Junior de Barranquilla y su presente en la Liga Colombiana II-2022.

Prácticamente, Julián Téllez y José Hugo Illera se dijeron de todo, el debate fue bastante acalorado y Eduardo Luis tuvo que intervenir para calmar la marea. El exjugador, en repetidas ocasiones, le dijo al periodista que no sabía nada de fútbol, lo que alteró mucho más los ánimos.

Todo tuvo forma cuando Eduardo Luis puso el tema sobre la mesa y dijo que no siempre gana el mejor, haciendo referencia al triunfo de Once Caldas ante Junior en Barranquilla. José Hugo Illera insistía en que si sale victorioso un equipo que no está bien, algo falló en el que era favorito, en este caso el club 'Tiburón'.

"No entiendes, te lo estamos diciendo. ‘Estás diciendo que es imposible un equipo que juega mejor pierda’. No entiendes este deporte, no lo entiendes hermano", dijo Julián Téllez.

"Julián, si tú eres el único que sabe de fútbol, a partir de este momento entrego información y no debatimos, viejo, porque si me vas a decir que yo no sé de fútbol. Habla tú solo entonces, viejo. No opino y solo informo, pero no me vas a decir que yo no sé de fútbol. Claro que sé por qué llevo más de 30 años en esto", le respondió un eufórico Illera.

"Ven te digo una cosa, José Hugo. Deja de agarrarla conmigo todo el tiempo y todos los días. Cada vez que sales te las estás agarrando conmigo. Te digo en la cara las cosas", le respondió Julián Téllez.

Fuerte 'agarrón' entre Julián Téllez y José Illera en vivo