Una vez más, Independiente Medellín es acusado de querer amañar resultados en la liga. La última gran polémica la prendió el DT de Envigado, quien aseguró que el equipo de Julio Comesaña les estaba pidiendo que se dejaran ganar. El jugador Felipe Pardo le reclamó a los jugadores de la 'Cantera de Héroes' y al estratega rival por afrontar ese duelo de forma competitiva.

Según explicó Alberto Suárez, técnico de Envigado, tanto Comesaña como los jugadores del DIM estaban absolutamente enojados porque su equipo compitió y no se dejó ganar en la Fecha 3 de los cuadrangulares semifinales: "Pardo entra a decirme que por qué se jugaba Envigado una final contra ellos y no contra los demás. El domingo pudimos competir bien. Lo de ellos es irrespetuoso. Que no nos hayan ganado es problema de ellos, no de nosotros".

Ante estas declaraciones del DT de Envigado, apareció otra denuncia y esta vez la hizo el periodista de Caracol Radio, César Augusto Londoño. En el programa 'El Pulso del Fútbol', aseguró que Medellín estuvo involucrado en una situación similar donde un jugador ofreció dinero a jugadores de Once Caldas para evitar la eliminación del 'Poderoso'.

(AUDIO) Otra vez, Independiente Medellín es acusado de querer amañar partidos en el FPC: