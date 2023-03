La violencia estuvo presente en el partido Once Caldas vs. Atlético Huila, por la novena fecha de la Liga Colombiana I-2023.

Videos muestran fuertes riñas entre hinchas en el partido Once Caldas vs. Huila

La violencia no tiene fin en el fútbol colombiano y nuevamente estuvo presente en el partido Once Caldas vs. Atlético Huila, por la novena fecha de la Liga Colombiana I-2023, que se jugó en el estadio Plazas Alcid de Neiva. El local ganó 2-1 y el club Manizales comienza a preocuparse por la tabla del descenso.

Por otra parte, Atlético Huila sacó un excelente resultado ante un rival directo en la pelea por alejarse del descenso. En medio del compromiso, se presentaron lamentables incidentes que vuelven a dejar el fútbol colombiano muy mal parado, pues parece que las agresiones y la violencia está más que latente en el FPC.

Durante el juego, los mismos hinchas del Once Caldas protagonizaron la riña de la noche en el estadio Plazas Alcid. Según el medio 'Centro Noticias Huila', hubo dos personas heridas tras la riña de las barras bravas. No hay duda que es otra escena que mancha el FPC y se une a una larga lista.

Vale resaltar que en esta misma novena fecha hinchas invadieron la gramilla del estadio Alfonso López durante el partido de Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima. En semanas pasadas, el protagonista fue Alejandro Montenegro, quien invadió la cancha y atacó por la espalda a Daniel Cataño, jugador de Millonarios, en Ibagué.