El enfrentamiento entre Sebastián Viera y Jarlan Barrera sigue generando polémica en el Fútbol Colombiano. Algunos aplauden la actitud del portero de Junior, otros apoyan a Jarlan y los demás dicen que es algo normal en el fútbol.

Al parecer, la situación ocurrida durante el partido de vuelta de los cuartos de final de Copa Colombia no es la única. Siguen apareciendo casos similares en donde Sebastián Viera trata de jugar psicológicamente con el pateador, a veces sale ganador, otras veces no tanto.

Fabián Vargas, histórico jugador de nuestro país, habló con Bolavip en medio de una Clínica deportiva por parte de Nike y Sportline en alianza con la Fundación Falcao García y TransformándoNOS, y contó su experiencia con el arquero ‘tiburón’ en una tanda de penales determinante.

Cuando Fabián vestía los colores de Millonarios en 2014, tuvo que enfrentarse a Junior en las semifinales de la Liga Colombiana en el primer semestre. El partido de ida quedó igualado sin goles, mismo resultado en la vuelta en El Campín, lo que llevó a la definición desde los 12 pasos. Vargas contó su anécdota y de paso opinó sobre lo que hubiera hecho en el caso de Jarlan.

“Cada uno lo asume como quiere, seguramente Jarlan estaba respetando la directriz del técnico que ya tenía a Duque como pateador. No sé por qué hay polémica con todo lo que nos decimos en el terreno de juego, en algún momento tuve ese mismo juego psicológico con Viera, me decía que ya sabía a dónde iba a patear, le respondí que íbamos a jugar ‘palo a palo’ y lo engañé rematando hacia el otro lado”, relató el exjugador.

También habló sobre lo ocurrido en la pasada Copa América entre el ‘Dibu’ Martínez y Mina: “Lo del ‘Dibu’ era porque no había público y se escuchaba todo, no tienen por qué asombrarse, es algo normal, eso lo vivimos desde el potrero, desde el fútbol de formación, no hay que verle el problema.”

Vargas hizo parte del conversatorio y entrenamientos de la Clínica deportiva de futbol Nike by Sportline que se llevó a cabo en las canchas de Cota y que también tuvo la presencia de Angie Castañeda, jugadora de la Selección Colombia.