Días tensos para Junior de Barranquilla, que no ‘levanta cabeza’ y todavía no arranca en la Liga Colombiana II-2023. En El Metropolitano, por la tercera fecha, no pudo ante Atlético Bucaramanga.

Es más, el Bucaramanga sacó un valioso punto de Barranquilla y estuvo cerca del triunfo en el último minuto, pero el palo se lo impidió. Fue un 1-1 el resultado final, pero la hinchada no está conforme con el ‘Bolillo’ Gómez.

Durante y al final del partido, los hinchas del Junior le lanzaron duros cánticos al ‘Bolillo’ Gómez. Precisamente, en rueda de prensa, uno de los temas a tocar era su continuidad.

Le insinuaron una posible renuncia tras el mal momento del Junior y su reacción no pasó desapercibida. Pareciera que a Hernán Darío se le acaba el tiempo en Junior.