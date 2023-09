Teófilo Gutiérrez es uno de los futbolistas más talentosos del fútbol colombiano de los últimos años, pero también se ha dado a conocer por algunas polémicas, tanto adentro como por fuera de la cancha, es por esto que el atacante ha sido muy cuestionado por parte de los seguidores el FPC.

El atacante del Deportivo Cali salió expulsado de manera infantil por meter un pisotón al defensor de Millonarios, Jorge Arias, hecho por el que la afición ‘azucarera’ criticó al jugador, que tras ver el error que cometió, salió a ofrecer disculpas a los hinchas por medio de sus redes sociales.

El ‘Perfume’ habló en rueda de prensa en la previa al duelo contra Deportivo Pasto de la fecha 9, allí fue consultado sobre varios temas, uno de ellos la insólita expulsión, interrogante que no le gustó nada al delantero, que se enfrentó al comunicador, no solo por la pregunta, sino por los gustos que tiene.

“Ya lo dije el otro día lo hice públicamente y ante mis compañeros, primero que todo lo hice antes mis compañeros y después públicamente. La vida me ha enseñado eso, a levantarme, a seguir, avanzar y a ser agradecido. Pero como dicen por ahí: si mi abuelita no se hubiera muerto, estuviera viva. Así que hay que mirar las cosas con alegría. Reconocer cuando uno se equivoca porque soy agradecido en la vida. Creo que siempre amanece y sale el sol; así que hoy estoy de pie”, dijo Gutiérrez inicialmente.

‘Teo’ le preguntó al periodista de qué equipo era hincha: “No eres hincha del Cali… del América. De algún equipo tienes que ser hincha”, a lo que el comunicador dijo que de ninguno, sino que de la Selección Colombia, respuesta que al jugador no le gustó: “Ah, no, ah, bueno, te felicito. No quieres la profesión. Porque si estás en el fútbol tiene que ser hincha de algún equipo”.

El delantero del Cali insistió y le preguntó si le gustaba algún club del exterior, el periodista dijo que Boca Juniors y Gutiérrez dijo: “Ah, te felicito. Por eso haces esas preguntas. Porque viste el partido ayer de Boca con Racing. ¿Qué hizo?, ¿Clasificó, pero qué hizo en el partido en el contexto del partido? Embarró, para que Racing no jugará. ¿Sí o no? Bueno, así estás haciendo ahora”.

Aquí el video del cruce de Teófilo con el periodista: