No ha comenzado el segundo semestre del fútbol en Colombia y Junior ya es protagonista de una nueva polémica. Ni siquiera el club lo vio venir. A la dirigencia del club le llegó una notificación por parte de Juan Fernando Quintero que no estaba dispuesto a seguir en el equipo y que quería arreglar su salida de inmediato. La gran estrella que firmó el Tiburón para 2023 quiere rescindir su contrato.

Por supuesto, esta novedad no tardó en hacerse filtrarse a la prensa y los primeros detalles aseguraban que el jugador tenía unos “temas personales” que lo obligaban a salir de Junior. Sin embargo, esta versión no tardó mucho en caerse y se reveló la razón exacta por la que el ’10’ ya no quiere vestir más la camiseta del equipo Rojiblanco.

Todo parece indicar que Juanfer Quintero tuvo un cruce con el técnico, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. Luego de un amistoso, el jugador se habría enfadado con el estratega porque, según parece, no tiene en sus planes que el mediocampista empiece la segunda temporada de 2023 como titular en el Junior. Vista sus intenciones, el antioqueño avisó a su agente para que arreglara su salida del equipo.

Fuad Char confirmó que Juan Fernando Quintero se quiere ir del Junior

Además de esto, otras fuentes muy cercanas al club aseguran que la dirigencia del Junior está intentando convencer a Juan Fernando Quintero de que se quede y termine su contrato con el club. Sin embargo, de parte del jugador hay una negativa clara a seguir. Por esta razón, también sospechan en Barranquilla que el jugador ya tendría algún tipo de arreglo o acuerdo con otro equipo para seguir su carrera fuera del país.