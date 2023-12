Junior de Barranquilla ha salido campeón de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II y se medirá ante Millonarios en la Superliga de Colombia. Ahora el ‘Tiburón’ deberá buscar refuerzos para la próxima campaña y el capitán, Carlos Bacca ha pedido a una de las grandes figuras de la Selección Colombia.

Finaliza la temporada y Junior de Barranquilla fue la gran sorpresa de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II. El equipo rojiblanco logró el pase a la final y se impuso ante Independiente Medellín en la gran final, que acabó definiéndose en la tanda de penales.

Ahora se viene el mercado de pases y hay mucha expectativa de cara a lo que serán los movimientos del nuevo campeón. Hay muchos rumores en torno al ‘Tiburón’ y ha sonado como posibilidad un nombre de gran jerarquía de la Selección Colombia.

En diálogo con Cuid Sports, el capitán del equipo, Carlos Bacca ha hablado de los posibles refuerzos del equipo para la próxima campaña. El delantero ha dejado en claro que uno de sus grandes deseos sería la incorporación de James Rodríguez al equipo.

¿James Rodríguez a Junior?

Los rumores que vinculan a James Rodríguez con Junior de Barranquilla se dispararon luego de que el jugador hiciera una publicación en su cuenta oficial de Instagram con el mensaje “10 de 10” junto con una estrella. Esto fue directamente vinculado con la décima estrella sumada por el rojiblanco en la última final.

Consultado por esta posibilidad, Carlos Bacca no logró ocultar su deseo de ver a James con la camiseta de Junior para la temporada 2024 de la Liga BetPlay Dimayor, dejando en claro que no tiene información al respecto. “No sé si hay posibilidades o no que James Rodríguez venga, pero sería bienvenido“

“Un jugador del nivel de James es más que bienvenido en el Junior de Barranquilla. Sé que si don Fuad y todos los Char lo quieren traer, seguro que no va haber ningún problema” añadió el delantero con pasado en Sevilla, AC Milan y Villarreal.

El deseo de Carlos Bacca no sorprende a nadie. Los futbolistas formaron una gran sociedad en la Selección Colombia durante años, coincidiendo en la cancha en un total de 37 encuentros. Estos han influido en conjunto con 7 goles al combinado nacional.

Futuro incierto para James

Desde Sao Paulo han dejado en claro que el club tiene la intención de retener a James Rodríguez para la próxima temporada. La directiva espera que el colombiano logre reencontrarse con su mejor versión tras sus primeros meses en el fútbol brasileño.

Sin embargo, el volante ha dejado todo en el aire en sus recientes declaraciones sobre su futuro. A pesar de tener contrato vigente con Sao Paulo hasta el año 2025, este no aseguró su permanencia en el equipo tras el cierre de la campaña 2024 del Brasileirao.

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro. Me gusta hablar del presente. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. Me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo si me quedo o no” dijo el capitán de la Selección Colombia.