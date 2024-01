Candidato la vergüenza del año: papelón de Once Caldas con los abonos 2024

Este 2024 será un año muy especial para el Once Caldas, porque el club conmemorará los 20 años de la consecución de la Copa Libertadores que ganaron en el 2004. Sin embargo, la temporada la comenzaron con el pie izquierdo y marcaron un papelón que desató la furia de sus hinchas y la viralidad en las redes sociales. Hay fuertes críticas para el ‘Blanco Blanco’.

Antes de que comience la temporada en la Liga colombiana, Once Caldas continúa haciendo fuerte promoción en sus canales de los abonos para los hinchas. Fue uno de los clubes que más se reforzó para el 2024 y espera que sea un año de buenos resultados para escapar de los últimos lugares en la tabla del descenso. Sin embargo, desde la institución las cosas no comenzaron nada bien.

Once Caldas, abonos, promesa de Liga femenina… ¡Y no tienen equipo!

Los hinchas del Once Caldas están demasiado furiosos y no les falta razón. Cuando comenzó la promoción de los abonos para el 2024-1, el club prometió en el paquete de juegos que los hinchas también podrían asistir a los partidos del equipo femenino. Luego, quienes aseguraron su puesto en el Palogrande para la temporada se llevaron una desagradable sorpresa.

En las últimas horas, Dimayor confirmó los 15 clubes que participarán en la Liga femenina 2024 y ahí vino el disgusto. De manera oficial se supo que Once Caldas no tendrá equipo profesional de mujeres para este año. En la promesa de la compra del abono, el equipo de Manizales aseguró que los hinchas podrían asistir a todos los juegos de la ‘Fase Regular’ de la escuadra femenina.

Por ahora, Once Caldas no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido con la promesa del abono para ver al equipo femenino. Reiteramos, el conjunto de Manizales no tendrá equipo de mujeres para 2024.

Sistema de campeonato para la Liga femenina 2024 en Colombia

Del 17 de febrero al 15 de agosto de 2024, se desarrollará el campeonato profesional femenino en Colombia. Por primera vez en la historia de esta rama, la competencia se extenderá durante 6 meses de todo el año. Además, copiará el formato de competencia masculino.

Se disputarán un total de 15 fechas (cada equipo tendrá que descansar una jornada). Una vez finalizado el ‘todos contra todos’, los 8 equipos mejor clasificados en la Tabla pasarán a los cuadrangulares semifinales. Se dividen los equipos en dos grupos, se disputan 6 fechas más y los dos clubes que terminen en el primer lugar de cada zona jugarán la gran final del Fútbol Femenino en 2024.