Millonarios toca el cielo luego de una noche llena de magia en el estadio El Campín de Bogotá. Un 3-1 fue más que suficiente para humillar a Santa Fe y conseguir una victoria que se necesitaba para sacudir la crisis de resultados, escalar en la tabla de posiciones y quedar a dos puntos de la octava posición.

Gracias a esta victoria en el clásico ante Santa Fe, Millonarios revive y se mete en la pelea por clasificar. No desaprovechó el momento y pudo dominar al rival y lo más importante, apagarlo mentalmente tras el empate de Daniel Cataño. Hugo Rodallega había abierto el marcador tras un penalti claro de Diego Novoa.

La felicidad de Santa Fe no duró mucho debido a la viveza de Millonarios, que aplicó aquella frase que dice: “a los clásicos se va a muerte”. Sin importar la falta de juego limpio y una posible detención por un jugador lesionado, Daniel Cataño cobró con todo el poder posible y empató en medio de un mar de tranquilidad en la defensa del club cardenal, que esperaba la pausa por la lesión de Facundo Agüero.

La secuencia del gol de Cataño que encendió la polémica

El central argentino se veía molesto, incluso tuvo que pedir el cambio debido a un fuerte dolor en una de sus piernas. La pelota se fue por la lateral y el jugador pidió que se detuviera un momento el saque de banda mientras se generaba el cambio. La defensa de Santa Fe confió en el juez central, pero nada de eso pasó, pues el partido continuó.

Además, tras el saque de banda, había dos balones en la cancha, que incluso un ‘recogebolas’ tuvo que intervenir para acelerar la jugada y que el juez no tuviera impedimento para detener el juego. Dos situaciones, pero la secuencia siguió su camino.

Totalmente solo, Daniel Cataño cabeceó cuando Santa Fe esperaba el juego limpio que nunca llegó, 1-1 en el marcador y el visitante cayó mentalmente, mientras Millonarios revivió su mentalidad y arrasó.

¿Debió ser anulado el gol de Cataño contra Santa Fe?

Ante la polémica, los expertos hablaron. Según el ‘VAR Central’, la jugada no debería ser anulada más allá de los dos balones en el área. Por otra parte, José Borda dice que no hubo juego limpio y que el árbitro no debió reanudar desde el saque de banda y darle la prioridad al jugador lesionado.

“¿Había dos balones cuando Millonarios reanudó antes del primer gol? Sí. Pero el árbitro puede dejar seguir si este segundo balón no interfiere en nada al juego, algo que es evidente en esta situación, pues está aislada de donde se está llevando a cabo la acción”, dice el VAR Central.

Para muchos, esta jugada no debió ser anulada, pero para otros, sí. ¿Debió anulado el gol de Daniel Cataño? Juzguen ustedes.