Vale resaltar que Santa Fe y Atlético Bucaramanga se han visto tres veces durante el 2024. El club ‘Cardenal’ no ha ganado ningún partido. Dos veces perdió 1-0 y un 1-1, dos de ellos fueron en El Campín de Bogotá y otro en el estadio Alfonso López. De local suma una derrota y el empate. La pregunta no faltó, pero Peirano respondió de forma magistral.

“Bucaramanga es un gran rival, de hecho fue el único partido que perdimos en el ‘todos contra todos’ de local. Ahora estamos en una final con nuestra gente en El Campín. Santa Fe queriendo y deseando la décima estrella. Hay jugarlo, va a estar bien lindo. Celebraron hoy mucho (en Bucaramanga), y eso es hasta el final. Santa Fe no se rinde. Somos un león que tiene hambre de comer al que se atraviese. Vamos a luchar por ese título”, dijo Juan Pablo Zuluaga al finalizar el juego en el Alfonso López.

Para nadie es un secreto que los líderes de este equipo son Hugo Rodallega y Daniel Torres, es como si Santa Fe tuviera tres entrenadores si se suma a Pablo Peirano. Los papeles no se han perdido y más bien el club rojo vuelve a Bogotá con cabeza fría y corrigiendo los errores que se cometieron en Bucaramanga.

