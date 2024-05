Deportivo Cali no vive su mejor momento en el Fútbol Colombiano y tendrá un segundo semestre lleno de tensión pensando en la tabla del descenso. Si bien, no cerró de la mejor manera la temporada, espera cambiar el rumbo para el otro torneo y así poder mantener la categoría y por qué no, volver a pelear títulos.

En los últimos días, se rumoró mucho sobre quién sería el nuevo entrenador del conjunto ‘azucarero’ para lo que viene. Los comentarios no se hicieron esperar, incluso hubo varios periodistas que lo dieron como un hecho, sin embargo, el equipo vallecaucano publicó un comunicado al respecto.

Comunicado oficial del Deportivo Cali sobre su nuevo entrenador

Si bien, el Deportivo Cali no dio nombres, todo apunta a que se refiere a Hernán Torres, nombre que sonó fuerte en los últimos días. El técnico colombiano todavía está trabajando con Emelec de Ecuador.

“La Asociación Deportivo Cali se permite informar a sus asociados, hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general que:

A la fecha, la Asociación Deportivo Cali no ha definido el nombre del Director Técnico de nuestro Equipo Profesional Masculino. Actualmente, nuestro Comité Ejecutivo en compañía de la Secretaria Técnica, se encuentra en proceso de revisión y análisis de las hojas de vida y el perfil profesional de los candidatos que se adapte a las necesidades del club. Una vez culminado el proceso de selección, lo haremos oficial a través de nuestros medios institucionales”, informó el Cali.