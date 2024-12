Deportes Tolima y Atlético Nacional igualaron 1-1 en el partido de ida de la final de la Liga Colombiana 2024-II. El compromiso no terminó en los mejores términos, los dos equipos se calentaron y hubo cruce de palabras entre jugadores, además, del roce entre David González y Alfredo Morelos.

Si bien, esto es fútbol y en el terreno de juego siempre pasan cosas. El conjunto antioqueño se ha visto envuelto en diferentes polémicas, algunas en contra, otras a favor. Esta vez, fue nuevamente el delantero de Nacional el que estuvo involucrado.

David González cuenta lo que pasó con Alfredo Morelos: “me salí de control”

Sobre el final del compromiso, Atlético Nacional se preparaba para hacer una sustitución. Alfredo Morelos iba a ingresar al campo cuando David González, entrenador del Deportes Tolima, se le acercó y le dijo unas palabras que enojaron al delantero.

En ese momento el jugador se dispuso a reclamarle al entrenador, pero fue separado por el arquero suplente del Deportes Tolima y otros miembros del cuerpo técnico.

El entrenador puso la cara en rueda de prensa y aunque no confesó qué le dijo al jugador, sí contó detalles de lo sucedido: “sobre el final del partido estaban las emociones demasiado a tope, me vi incluido en un alegato y perdí un poco el temperamento, desde que soy entrenador no me había pasado. Me siento apenado”.

Por ahora, los dos equipos están a la espera de si hay un informe por parte de los árbitros que pueda ocasionar sanciones para el partido definitivo que se disputará en el estadio Atanasio Girardot.La final de vuelta será el próximo domingo desde las 6:00 p.m.