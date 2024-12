Morelos le responde a las disculpas de González: “Nos vemos allá en Medellín a ver si tiene las...”

Todo se picó al final del partido… Y eso que falta la final de vuelta de la Liga Colombiana II-2024. En los minutos finales del empate entre Atlético Nacional y Deportes Tolima hubo un cruce de palabras entre Alfredo Morelos y el entrenador David González que terminó en un pedido público de disculpas por parte del DT.

¡A los hechos! Morelos iba a entrar al partido cuando González se le acercó, le tomó el brazo y le dijo algo. La reacción del delantero de Nacional fue inmediata y se volteó para decirle al entrenador de Tolima de todo menos consejos. Entonces, surgió la pregunta del millón de dólares: ¿Qué le habrá dicho director técnico a Morelos?

El primero en dar pistas fue Efraín Juárez. “Jamás en la vida insultaría a un jugador del equipo contrario. Hoy (18 de diciembre) pasó eso en la cancha y me duele porque, como lo dije en la conferencia de prensa ayer, son como mis hijos y eso no lo puedo permitir. No puedo permitir que un entrenador de otro equipo le llame de una manera tan fea a un jugador mío y eso me entristece más allá del partido“, dijo el DT de Atlético Nacional y la palabra de David González estaba a punto de llegar.

Luego del cruce con Alfredo Morelos en el empate 1-1 contra Nacional, González señaló que “sobre el final del partido estaban las emociones demasiado a tope, me vi incluido en un alegato y perdí un poco mi temperamento y cabeza. Es algo que desde que soy entrenador no me había pasado, fue momento como que volví a ser el jugador que era, y la verdad que me siento apenado. No lo debí haber hecho, pero no tuve control en ese momento. Simplemente afloró, pero ya está… En el mismo momento, cinco o diez segundos después de que pasó, manifesté las disculpas, manifesté que me había equivocado. Sé que muchas veces eso no basta, pero es lo único que podía hacer”.

Alfredo Morelos le responde a las disculpas de David González

El cruce entre González y Morelos en Tolima vs. Nacional. (Foto: captura de pantalla)

“Me quiso pedir excusas, pero esas cosas conmigo no. Obviamente, uno como ser humano se equivoca también, pero decirle cosas a uno ofensivas y pues en un partido que es una final pues… Todo el mundo que: ‘El fútbol que es una alegría que hay que disfrutarlo’, pero pues una ofensa de esas. No lo voy a decir, él sabe lo que dijo y dígale que nos vemos allá en Medellín a ver si tiene las huevas de decírmelo otra vez”, dijo Morelos sobre las disculpas de David González.

La advertencia que hizo Morelos para la final de vuelta de la Liga Colombiana tras el cruce con González

A la salida del estadio Manuel Murillo Toro, Alfredo Morelos no dudó y le hizo una advertencia al entrenador de Deportes Tolima tras el cruce que tuvieron. “Ojalá Dios permita me dé la oportunidad de celebrarlo allá en Medellín y ahí sí se lo voy a decir (la ofensa de González) ante todo el mundo para que la gente sepa la clase de persona que es David González. Supuestamente un profesional, un técnico que tiene recorrido, pero bueno… Él hizo su carrera, yo hice la mía, mis compañeros la de ellos, pero tiene que respetar“, sostuvo el delantero de Atlético Nacional.