El día para escribir su nombre con letras doradas en la historia del fútbol colombiano por fin llegó. Dayro Mauricio Moreno Galindo igualó el récord de Sergio Galván Rey como el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano, pero hay algo que no se puede negar, tenía talento para mucho más. Así que no hay un mejor momento para recordar aquellos ‘cracks’ colombianos que pudieron ser más y su indisciplina no los dejó.

Antes de igualar los 224 goles de Galván Rey, Moreno tuvo la posibilidad de ser campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas, jugar la mismísima Champions League y hasta ser aclamado en Argentina. Cuando Dayro quiso, rindió, pero la vida nocturna fue el gran impedimento para que no explotara aún más.

Dayro Moreno jugó en equipos como Steaua Bucarest, Atlético Paranaense, Club Tijuana, Junior de Barranquilla, Millonarios, Atlético Nacional, Talleres de Córodba y Oriente Petrolero. Incluso, llegó a la Selección Colombia como algunos de los ‘cracks’ de esta historia y registró tres goles en 32 partidos. Fue el mismo goleador del fútbol profesional colombiano quien explicó por qué no pudo ser más.

“Si hubiera tenido un poquito más de orden en mi vida hubiera triunfado como Jamesy Falcao. Uno no puede llorar sobre la leche derramada. Soy agradecido por dejar una huella en el fútbol colombiano, es orgullo muy grande. Cuando me retire van a decir que soy el máximo goleador, el que tiene más botines”, le dijo Moreno al canal Win Sports en 2022.

Al nombre de Dayro Moreno, se suman otros cinco ‘cracks‘ colombianos que, por uno u otro escándalo extradeportivo, limitaron su carrera a menos de lo que el talento les hubiera permitido. Hay un arquero histórico de Selección Colombia, uno de los laterales más queridos de la Tricolor, dos jugadores con desequilibrio único y un goleador de raza que tenía todo para explotar en el fútbol de Europa.

René Higuita, un talento único en medio de la indisciplina

No cualquiera puede presumir que jugó un Mundial con la Selección Colombia y fue campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional. René Higuita fue uno de los primeros arqueros a nivel mundial que demostró gran capacidad a la hora de jugar con los pies, pero escándalos de indisciplina como visitas a Pablo Escobar, su implicación en un caso de intervención de un secuestro y un presunto doping positivo por cocaína en 2004, le impidieron llevar su carrera a otro nivel.

Johan Arango, el talento y la habilidad que la indisciplina no dejó explotar

Era uno de sus jugadores que por su desequilibrio a la hora del uno contra uno parecían ser imparables. Johan Arango jugó en equipos como América, Once Caldas, Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Pasto, FC Juárez, Al-Batin FC (Arabia Saudita), Independiente Santa Fe, Deportivo Binacional (Perú), Jaguares y en Bangladesh. ¿Por qué no triunfó? Tuvo varios actos de indisciplina y hasta se vio involucrado en un choque con su carro en 2019 donde, presuntamente, estaba bajos los efectos del alcohol.

Pablo Armero pasó de la gloria en la Selección a los escándalos extradeportivos

Si lo llegan a considerar como uno de los mejores laterales en la historia de la Selección Colombia no sería descabellado. Pablo Armero tuvo una gran carrera en la que pasó por equipos como América de Cali, Palmeiras, Udinese, Napoli, AC Milan y Flamengo, entre otros. En la Tricolor jugó 68 partidos y anotó dos goles. Uno de ellos para empezar el camino en el Mundial de Brasil 2014 donde Colombia tendría su mejor actuación al llegar a cuartos de final. Sin embargo, a la hora de cerrar su carrera con broche de oro llegaron los escándalos extradeportivos.

En mayo 2016, ‘Miñia’ tuvo que pagar una fianza para salir de una cárcel en Miami tras ser acusado de agresión doméstica a su esposa, María Elena Bazán. Luego, protagonizó un escándalo al tratar de subirse a un avión borracho que iba para Cali. Aún así, América le volvió abrir las puertas en 2018, pero tras estar en el Festival Petronio Álvarez se presentó a un entrenamiento en condiciones no aptas. Una brillante carrera que, sin lugar duda, pudo ser más en su etapa final.

Wilder Medina confesó sus problemas de alcohol y drogas

A la hora de buscar un delantero que no fallara en los momentos importantes, Wilder Medina decía presente. Empezó en Deportes Tolima, pasó a Independiente Santa Fe, jugó en Barcelona de Ecuador y terminó su carrera tras vestir las camisetas de Real Cartagena y Fortaleza. Los 77 goles en 165 partidos pudieron ser más de no ser por la adicción que confesó tener por el alcohol y las drogas. Incluso, llegó a jugar semifinales de la Copa Libertadores con Santa Fe en 2013.

“Siempre lo mío fue la marihuana, el alcohol, las mujeres, el trasnocho, pero lo más importante acá es reconocer que uno se equivocó”, confesó Wilder Medina en el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, en octubre de 2023.

Andrés ‘Manga’ Escobar, la indisciplina no lo dejó triunfar

Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar fue de esos jugadores talentosos de la cantera de Deportivo Cali que llegaron a Europa, pero uno, dos, tres y más escándalos, no lo dejaron triunfar. Tuvo un paso sin éxito por los equipos Dinamo de Kiev (Ucrania), Évian (Francia) y FC Dallas. En uno de sus regresos a Colombia, llegó tarde a un entrenamiento de Atlético Nacional y decidió renunciar. Pudo haber integrado ese equipo campeón de la Copa Libertadores 2016.

Los escándalos de ‘Manga’ Escobar continuaron y en 2018 se hizo viral una foto en la que se quedó dormido antes de un entrenamiento en Deportes Tolima. Después iba a ser despedido por dar positivo a una prueba de alcoholemia. “Lo del Tolima fue una falla total mía, que le pudieron dar otro manejo. Me equivoqué, no lo niego, Tolima quería sacarme del club, pero también del fútbol no tenían por qué retirarme, me exponen así ante un país, me toman una foto y la publican: ¿Qué equipo me va a querer así?”, le dijo el delantero al portal Futbolred.

Siendo jugador del Alagoano, de Brasil, se vio involucrado en actos de indisciplina junto al también colombiano Pablo Armero y término saliendo del equipo sin jugar un solo partido. ¿Algo más? Como fútbolista del Leiknir Reykjavic, de Islandia, fue condenado a dos años medio de prisión por presunto abuso sexual. Aunque el proceso sigue abierto, Andrés Escobar logró regresar a Colombia y actualmente es jugador del equipo de segunda división de Argentina, Nueva Chicago. Lo que pudo ser la carrera de ‘Manga’…