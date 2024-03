Durante su carrera, Dayro Moreno acumula cuatro títulos, dos de Liga (2017 con Nacional y 2011 con Once Caldas) y dos internacionales con los mismos clubes, Recopa Sudamericana con Atlético Nacional y Copa Libertadores con Once Caldas. A esto se suman los 225 goles con los que igualó a Galván Rey. Parece poco para su disciplina chica, pero lo es todo gracias su talento grande.

“Si hubiera tenido un poquito más de orden en mi vida hubiera triunfado como James y Falcao. Uno no puede llorar sobre la leche derramada… Soy agradecido por dejar una huella en el fútbol colombiano, es orgullo muy grande. Cuando me retire van a decir que soy el máximo goleador, el que tiene más botines”, dijo Dayro Moreno en Win Sports.

Cabe recordar que Dayro Mauricio Moreno también ha estado en la Selección Colombia e hizo parte de aquella Sub 20 de 2005 que en el Eje Cafetero que sorprendió y sacó muchos talentos al exterior. En aquel equipo compartió con figuras como Falcao García, Hugo Rodallega, Carlos Valdés, Abel Aguilar, David Ospina y Camilo Zúñiga. En declaraciones recientes en Win Sports, el tolimense comentó que con un poquito más de disciplina, hubiera podido estar a la altura de ‘El Tigre’ o James Rodríguez y hacer historia en Europa y con la ‘Tricolor’. Si eso pasó con grandes dosis de indisciplina de por medio, como sería siendo un jugador más comprometido. Soñar no cuesta nada…

En Atlético Nacional, Dayro Moreno y Macnelly Torres estuvieron en una fiesta vallenata que se conoció gracias a las redes sociales. Quedó en evidencia y en ese momento no se siguieron las órdenes del técnico español Juan Manuel Lillo. Ambos fueron multados. También en el equipo verde, estuvo en peleas con compañeros como Luciano Ospina, Gonzalo Castellani y Jeison Lucumí. Tras los problemas, el gigante paisa decidió despedirlo en 2018. Incluso, se comenta que la salida del entrenador Jorge Almirón, además de perder aquella final con Deportes Tolima, también fue por enfrentamientos con el hombre récord.

O en 2013, en su llegada a Millonarios, se recuerda una fiesta de cumpleaños que tuvo una duración de 4 días que fue denunciada por los vecinos ante las autoridades, alegando exceso de ruido. En México, con Xolos de Tijuana, tuvo un inconveniente que aceleró su salida al protagonizar un accidente automovilístico en el que sufrió la pérdida de algunos dientes. Tuvo que volver del préstamo a Once Caldas.

Nadie daba un peso por él por su indisciplina, en algún momento parecía perdido del mapa futbolístico. Pero nadie contaba con su gran mentalidad ganadora u olfato goleador, que lo llevó a madurar y a tratar este defecto de la manera más profesional posible. Nunca se desbancó. Pero, esto sí pasó de críticas en varios momentos. Hubo sucesos de líos y dolores de cabeza durante el tiempo buscando el récord. Se recuerda la vez que le tocó salir corriendo de un bar en Bolivia, pues barras bravas de Oriente Petrolero lo tenían en la mira y querían exigirle más compromiso. O cuando una mujer le tomó fotos en una discoteca en su primer paso por Once Caldas.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.