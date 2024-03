Dayro Moreno cumplió la cita que tenía con la historia en el fútbol profesional colombiano y no pudo hacerlo de una mejor manera. En el partido entre Once Caldas y Envigado, del 10 de marzo de 2024, el delantero marcó un golazo para igualar a Sergio Galván Rey como máximo goleador en la historia del FPC. ¡Ya son 224 goles!

El marco no podía ser mejor. Moreno empezó a tener cada vez más cerca el récord de Galván Rey luego de anotar el segundo gol en la victoria contra Millonarios por la fecha nueve de la Liga Colombiana I-2024. Solo le faltaba una anotación y tenía dos partidos en el horizonte para poder conseguirlo.

Once Caldas visitó a Deportivo Cali en la décima fecha y ratificó el buen momento que está pasando con una victoria 0 a 1 en condición de visitante. Dayro Moreno no marcó y parecía darle una mano a los dioses del fútbol para poder hacer historia jugando en condición de local. El golazo del récord estaba por llegar.

La Copa Colombia empezó para Once Caldas con el duelo de ida de los dieciseisavos de final contra Bogotá, pero el entrenador Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera decidió darle descanso a la nómina titular. Moreno no jugó en la victoria 0 a 2 y la cita con la historia sería en el mismísimo estadio Palogrande, de Manizales.

Tan solo pasaron los primeros instantes del partido entre Once Caldas y Envigado para ver que Dayro Moreno estaba enchufado. Billy Arce, uno de los mejores socios del atacante, tiró un centro y si el arquero Joan Parra no desvía el balón, el gol del récord no hubiera tardado 14 minutos. La magia estaba apunto de suceder.

Video: Así fue el golazo de Dayro para igualar a Galván Rey como máximo goleador

Transcurría el minuto 14 del primer tiempo cuando Juan David Cuesta desbordó por el costado derecho y tiró un centro a todo el punto del penal. ¿Quién estaba ahí? El goleador. Dayro Moreno conectó el balón tras una media chilena y el grito del gol 244 en el fútbol colombiano empezó a bajar por las tribunas del estadio Palogrande. Hasta el mismísimo Sergio Galván Rey iba a ser parte del festejo porque el FPC ahora tiene a dos máximos goleadores en la historia.