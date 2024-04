Once Caldas

Lo único que sucedió de diferente es que América de Cali sentenció un pálido empate ante Once Caldas. El club ‘Escarlata’ quedó eliminado y el blanco de Manizales tuvo ahorros suficientes para quedar dentro de los ocho. Junior estuvo por Palmaseca, donde también rescató un 0-0, pero sufrió más de la cuenta ante un Deportivo Cali que sufre con el descenso.

La Liga Colombiana I-2024 tiene a sus ocho clasificados a cuadrangulares semifinales. Luego de la fecha 19, quedaron establecidos los clubes que siguen en carrera por el título de mitad de año, que se definirá antes de que inicie la Copa América 2024. A comparación de la jornada anterior, no hubo ningún cambio y mantuvieron los mismos equipos.

