El club escarlata no pudo hacer nada para evitar el empate, pero el Once Caldas se benefició del resultado.

América redondea el fracaso en la Liga I-2024 con un pálido empate ante Once Caldas

América de Cali y Once Caldas empataron 0-0 en un partido sin emociones en el Estadio Palogrande, marcando el final de la actuación del equipo escarlata en el primer semestre de la Liga BetPlay 2024-I.

El equipo dirigido por el venezolano César Farías ya estaba eliminado antes del encuentro y no tenía nada por qué luchar, más allá de buscar una victoria para cerrar con un sabor menos amargo la derrota en la Fecha 18 contra Santa Fe por 1-0. Sin embargo, el ‘escarlata’ no encontró la forma de superar la sólida defensa del Once Caldas y se tuvo que conformar con un empate sin goles.

Por otro lado, el empate le sentó bien al Once Caldas, ya que les permitió asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales del torneo. Además, el punto les sirvió para poner fin a una mala racha de tres partidos consecutivos perdiendo.

El primer semestre del América de Cali

Con este resultado frente a Once Caldas, América de Cali suma 6 victorias, 7 empates y 6 derrotas en el primer semestre del 2024-I. No es un mal resultado, pero el objetivo era que el club escarlata llegara a los cuadrangulares.

La última vez que América de Cali ganó un partido en el primer semestre fue durante el partido contra Junior de Barranquilla en casa. El partido terminó 4-1 el 6 de abril. Esa victoria fue parte de una buena racha de cuatro victorias y un empate que había comenzado el 9 de marzo con un partido contra Alianza 2-0.

El partido contra Once Caldas

El partido fue bastante parejo, con ambos equipos teniendo oportunidades de marcar, pero ninguno pudo concretar. América de Cali dominó la posesión del balón con 63%, pero no supo qué hacer con ella. Otro punto que dominó el club escarlata fue los pases acertados con un total del 86%. El desespero de Once Caldas fue evidente al cometer 11 faltas durante el partido.

El equipo de casa intentó anotar, pero les señalaron 5 fueras de lugar durante algunas jugadas importantes. Dayro Moreno estuvo en el campo de juego, pero durante todo el partido, el equipo apenas tuvo 2 tiros a puerta de los nueve que tuvo cada uno de los equipos.

Al final, el empate fue un resultado justo para ambos equipos. América de Cali se despide del primer semestre, mientras que Once Caldas regresa a los cuadrangulares después de un largo tiempo de ausencia.