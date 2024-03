“En el caso de Santa Fe, por ser persona jurídica, no lo puede incluir como dependiente, pero, digamos, en el caso hipotético de que usted fuera papá de cuatro jugadores de la sub-21, menores de 18 años, podría tener acceso a este beneficio”, explicó Reyes.

“A partir de la reforma tributaria del 2022, usted puede obtener beneficios tributarios no solo por uno, sino hasta por cuatro dependientes económicos para determinar su renta liquida gravable. Usted ahora puede deducir hasta 72 unidades de valor tributario por cada dependiente, hasta por cuatro dependientes. Es decir, puede deducir hasta un total de $12′214.656”, respondió Reyes.

