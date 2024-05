Por otra parte, Deportes Tolima derr otó a Once Caldas en el Palogrande y lo eliminó, lo que le es suficiente para que el club tolimense quede con 10 puntos y poder meter presión a Santa Fe, que hizo la tarea y derrotó a La Equidad 2-0 en El Campín de Bogotá. Ambos clubes definirán el finalista en la última fecha en el Murillo Toro.

Todo listo para la última fecha de cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024, que definirá los finalistas del primer semestre del año en el FPC. Con Once Caldas, La Equidad y Millonarios eliminados, Junior de Barranquilla, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira, Deportes Tolima y Santa Fe definirán todo en un mismo día.

