¿Santa Fe o Tolima? Lo que debe pasar para definir el finalista de Liga I-2024

Precisamente, el club tolimense será local en la sexta jornada luego de la victoria 1-0 ante Once Caldas de Manizales. Un gol de Facundo Boné fue suficiente para sumar los tres puntos y dejar al Tolima en la pelea. Es segundo del grupo B, perocon muchas posibilidades de alcanzar la final.

Cuadrangulares semifinales de infarto. Apenas en la quinta fecha de los grupos y estuvo cerca de cerrarse el B con Deportes Tolima y Santa Fe como protagonistas. Ambos clubes son los únicos que mantienen la posibilidad de ser finalistas, pues La Equidad y Once Caldas ya están eliminados.

