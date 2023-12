Independiente Medellín ha quedado a solo un paso de la gloria. El DIM ha perdido la final de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II ante Junior de Barranquilla en la tanda de penales en condición de local. El DT, Alfredo Arias criticó fuertemente el arbitraje, mostrando su decepción por el resultado.

Junior de Barranquilla se ha consagrado campeón de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II. Tras la caída 3-2 en la ida, Independiente Medellín había logrado darle la vuelta al marcador global con los goles de Joaquín Varela y Edwuin Cetre, pero el descuento de Vladimir Hernández llevó el partido a la tanda de penales.

En la definición desde el manchón, fue Junior el que se quedó con la victoria. Fue Daniel Torres el que erró el penal que sentenció al DIM en el Estadio Atanasio Girardot este miércoles. De esta manera, se alarga la sequía del ‘Poderoso’, que ganó su último título corto en el año 2016.

Declaraciones de Arias

Luego de la caída en la tanda de penales, Alfredo Arias no quiso adelantarse a hablar sobre lo que será la próxima temporada del DIM. El DT lamentó lo sucedido en la cancha ante una afición enardecida. “Lo menos que puedo pensar es en el próximo año. Tengo mucha tristeza, más que por mi, por la situación. Todo el mundo hizo todo, ahí estuvo el pueblo, del primero al último minuto alentando“.

El entrenador se detuvo a charlar sobre las polémicas arbitrales de la gran final y cómo estas influyeron en el desarrollo del partido. “Mis jugadores, es que no les puedo pedir más. Crear las situaciones de gol, ver que te anulan dos goles, ver que llevan 20 faltas y el único que tiene amarilla es tu equipo, esto condiciona la situación emocional. Si tengo esta tristeza más que por mi es por la gente y los jugadores que merecían este campeonato. No sé si podré devolverles las ganas de volver a intentarlo“.

“He tratado de ser mejor entrenador y buena persona. He tratado en todos lados. Me va llegando una edad que todo se siente más. Esta gente se merecía que yo le tenga cariño y no hay otra forma de sentir estos seis meses y hoy he intentado entregarme a quien me contrata y a mis jugadores. Seguramente hay una razón para que me pasen estas cosas, solo puedo reiterar que estoy orgulloso por mis jugadores y triste por la gente que nos vino a acompañar” añadió Arias.

Superliga de Colombia

Más allá del título de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II, Independiente Medellín ha perdido la posibilidad de disputar la Superliga de Colombia de 2024. Serán Millonarios y Junior de Barranquilla los que jugarán por el título, que podría jugarse el sábado 20 y martes 23 de enero.

Habrá que esperar a que se confirmen las fechas. El propio presidente de la liga, Fernando Jaramillo reveló ante Caracol Radio que podría haber cambio de fechas. “Estamos trabajando a ver si la hacemos en otras fechas, a ver dónde las podemos ubicar. No hace mucha lógica cruzando las fechas de la Superliga, pero si toca toca. Estamos trabajando para ver qué otras fechas se pueden poner“.