El entrenador no se guardó nada y cuestionó fuertemente a los futbolistas.

Deportes Tolima goleó a La Equidad por jornada 4 de la Liga Colombiana I-2024, resultado que dejó eliminado al cuadro bogotano y mantiene con claras posibilidades a los ‘Pijaos’ de poder clasificar a la final del torneo, en lo que fue una muy buena presentación de los de Ibagué, que superaron plenamente a su rival.

La presentación del conjunto ‘asegurador’ fue muy floja, especialmente en los dos duelos ante en Tolima, ya que perdió los dos partidos que disputó y recibió 6 goles, tema que no es común en los equipos que dirige el entrenador Alexis García, es por esto que el técnico no ocultó su tristeza y malestar por lo hecho ante el ‘vinotinto y oro’.

Alexis García muy fuerte con sus jugadores

Después del final del partido, el técnico de La Equidad se mostró muy molesto por el rendimiento de sus jugadores, es por esto que fue muy duro con los cuestionamientos, indicando que no tenía jugadores de experiencia para afrontar las finales, ya que juega con lo que tiene y no con lo que le gustaría, tanto que puso como ejemplo a un juvenil que era recogebolas hace unos días y después jugó.

“El semestre de La Equidad ha sido decoroso, la final no. Nosotros no somos un equipo que se pueda reforzar con lo que quiere, sino con lo que puede. En el partido pasado, con nosotros jugó un chico que en el anterior fue recogebolas. Tenemos que rebuscar donde podamos. Para las finales se necesitan jugadores experimentados y nosotros somos demasiado ingenuos. Nos han ganado bien, pero hemos puesto goles para que nos vacunen”, dijo García.

Alexis García, técnico de Equidad, ante Águilas Doradas por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

Alexis García aceptó la superioridad del Tolima

El DT del conjunto ‘verde’ de Bogotá, también aseguró que el Tolima los superó con claridad, pero resaltó que sus dirigidos cometieron muchos errores, que terminaron beneficiando el juego que quiso hacer el ‘vinotinto y oro’, por lo que sus jugadores no se disputaron una final, como sí lo hizo el rival.

“Nos superó un equipo que fue mejor en todo. Más fuerte, más vital, con más carácter y cuando no, les pusimos las jugadas que les complementaban lo que ellos aspiraban. Ellos jugaron una final y nosotros un partido normal. Por eso nos ganaron con tanta claridad”, dijo García.

Que después agregó: “Creo que es la descoordinación de la línea defensiva. Era un partido más parejo. Ellos manejaban la pelota y nosotros los espacios, y les regalamos un gol. Luego el otro. Tolima hizo todo por ganar, no le quito mérito, pero nosotros hicimos todo porque nos ganaran. Cometimos errores infantiles. Regalamos la pelota solos en salida. Este no es el equipo que hemos entrenado. Hoy el partido fue penoso para nosotros. No hicimos nada de lo que veníamos haciendo y entrenando”.