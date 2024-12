Duván Vergara fue uno de los jugadores que más se destacó en la Liga Colombiana II-2024, siendo figura con América de Cali, equipo con el que anotó goles muy importantes, algunos de ellos en el último minuto y que le valieron tres puntos a los ‘escarlatas’, razón por la que se había ganado los elogios de la afición.

Desafortunadamente, para Duván y el cuadro vallecaucano, el rendimiento del futbolista bajó en la fase de los cuadrangulares, esto debido al desgaste físico que tuvo, en donde jugó cada tres días, lo que lo llevó a tener una gran exigencia, pero también porque se vio afectado por las fuertes críticas que recibió por parte de muchos hinchas.

Después del partido por la fecha 15, en donde Junior de Barranquilla venció al América por 3-1, Vergara habló ante los medios de comunicación, allí fue consultado sobre si deseaba en algún momento jugar en el cuadro ‘rojiblanco’, a lo que respondió que era un sueño para él, declaraciones que no gustaron a los hinchas del ‘rojo’.

Las nuevas palabras de Duván Vergara

En las últimas horas, Duván volvió a hablar sobre el tema, en esta ocasión en una entrevista para el medio ‘El Meridiano’, allí el futbolista cordobés se reafirmó en su deseo de jugar en el Junior, aunque dejó en claro que no es algo que piense en la actualidad, ya que su presente es América, por lo que desea hacerlo en un futuro.

Duván Vergara con América de Cali ante Junior por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

“Es algo en que siempre soy sincero, yo siempre he expresado que soy hincha del Junior y obviamente mi deseo a futuro es ir y cumplir mi sueño. Yo quiero cumplir sueños. Pero yo ahora estoy en el América, es mi presente”, expresó Vergara, palabras que seguramente causarán revuelo en los hinchas del los ‘Diablos Rojos’.

Además, sobre lo que sucedió en su momento después del partido, aclaró que dijo que era hincha de Junior, más no que quería irse al ‘rojiblanco’: “He sido sincero, he expresado que soy hincha del Junior, pero no dije que quería ir a Junior. Antes de venir a Colombia (de México) mi palabra era que si volvía era al América de Cali y tuve conversaciones con Junior y mi deseo a futuro es ir y cumplir mi sueño, yo quiero cumplir sueños y por ahí la gente malinterpretó eso y a mí me dolió mucho”, expresó Duván.

