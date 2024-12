El futbolista español Iago Falque, exjugador de América de Cali y quien actualmente milita en el equipo costarricense Alajuelense, fue objeto de amenazas y críticas por parte de los aficionados tras la derrota de su equipo en la final de la Primera División de Costa Rica.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 27 de diciembre, luego de que Alajuelense cayera ante Herediano en condición de local, un resultado que desató la frustración de los seguidores rojinegros.

A las afueras del estadio, un grupo de hinchas expresó su descontento con el desempeño del equipo y, en particular, con el rendimiento de Falque.

Entre los comentarios dirigidos al jugador, se escucharon frases como: “Lárgate para Colombia y no volvás” y “Andate, no sirves para nada”. Estas declaraciones reflejan el malestar de los aficionados, quienes consideran que el futbolista no ha cumplido con las expectativas desde su llegada al club.

El mismo exjugador de América de Cali que fue atacado con arma de fuego

Iago Falque, de 33 años, llegó a Alajuelense en el segundo semestre de 2024 tras un periodo de inactividad. Su fichaje se produjo luego de su salida del América de Cali en 2023, equipo en el que vivió un episodio traumático cuando su camioneta fue impactada por disparos cerca de la sede deportiva del club.

Justamente ese incidente marcó su salida del fútbol colombiano y lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

En su etapa con Alajuelense, el jugador disputó un total de 15 partidos, incluyendo encuentros de torneos locales y de la Copa Centroamericana, en los que logró anotar un gol. Sin embargo, su desempeño no ha sido bien recibido por la afición rojinegra, que esperaba un mayor impacto por parte del experimentado mediocampista.

Las críticas hacia Falque se han intensificado tras la derrota en la final, un resultado que dejó al equipo sin el título y que exacerbó la tensión entre los seguidores y algunos jugadores.

De acuerdo con varios medios de comunicación, debido a estos acontecimientos, existe una alta probabilidad de que Falque decida abandonar el club costarricense. Su experiencia en Alajuelense podría verse truncada por el temor a revivir situaciones similares a las que enfrentó en Colombia, donde su seguridad personal se vio comprometida.

El entrenador del equipo, Alexandre Guimaraes, quien lideró al club durante esta temporada, no ha emitido declaraciones públicas sobre el futuro de Falque ni sobre las amenazas recibidas por el jugador. No obstante, el ambiente de tensión que rodea al equipo tras la derrota en la final podría influir en las decisiones que se tomen en los próximos días.